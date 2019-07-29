В Кишинёве жертвой воров стал сотрудник МВД: у него украли удостоверение

В Кишинёве жертвой воров стал сотрудник МВД: у него украли удостоверение

Сотрудник Управления полиции муниципия Кишинёв остался без удостоверения после того, как воры проникли в автомобиль и ограбили его. Инцидент произошёл вчера вечером, в переулке Флорэрией столичного сектора Рышкановка.

Достоверные источники из Инспектората полиции сектора Рышкановка сообщили, что неизвестные разбили окно автомобиля марки Mitsubishi, которая принадлежит полицейскому, и украли его удостоверение, а также карточку на служебное оружие, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что это второй случай за последние дни, когда представитель МВД стал жертвой воров. Так, в минувшую пятницу, 26 июля, воры проникли в квартиру офицера подразделения Fulger и украли его кошелёк с документами, среди которых было и служебное удостоверение.

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