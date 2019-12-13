В Кишинёв привезут мощи Святого Николая (ВИДЕО)

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В Кишинёв привезут мощи Святого Николая Чудотворца. Святыням можно будет поклониться в Кафедральном соборе Рождества Христова во время зимних праздников.

Святитель Николай считается покровителем мореплавателей, купцов и детей, однако к нему обращаются с житейскими проблемами абсолютно все. С давних времен паломники из разных стран Европы стремились побывать в Бари, чтобы помолиться у мощей святого Николая Чудотворца, приложиться к раке и получить чудодейственное миро, передаёт телеканал AccentTV.

– Мы советуем всем прийти, поклониться, попросить благополучия, помощи, всего, что необходимо душе и телу нашему, у святого Николая. И для поддержания поста, который знаменует празднование рождения Иисуса Христа, кульминационный праздник уходящего года, это прекрасное время для нас всех. И мы заранее поздравляем всех с наступающими праздниками, с Рождением Иисуса Христа, который приносит в наши сердца радость и спасение, – сказал священник Вадим Кейбаш.

Считается, что Николай Угодник является самым скорым помощником, источником духовной поддержки, заступником и спасителем от несправедливости и напрасной смерти. Мощи будут находиться в Кафедральном соборе Рождества Христова с 13 декабря. Пока неизвестно, сколько времени реликвии пробудут в Кишиневе. Срок определится в зависимости от потока верующих, которые придут на поклонение.