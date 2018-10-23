В Кишинёве пьяный узбек на Mercedes врезался в машину патрульных

Мало того, что гражданин Узбекистана находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, так у него ещё и не оказалось водительского удостоверения.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, сегодня утром, приблизительно в 5.00, на пересечении улиц Измаил и Каля Басарабией патрульные попросили водителя автомобиля марки Mercedes Sprinter остановиться, однако он не подчинился и продолжил движение. В результате этого было инициировано преследование. Водитель был остановлен на улице Каля Басарабией вблизи рынка «Ревенко». Однако мужчина предпринял ещё одну попытку сбежать и попытался увернуться, в результате чего врезался в автомобиль экипажа патрульных.

Водитель был задержан. Им оказался 31-летний гражданин Узбекистана, имеющий вид на жительство на территории РМ. После прохождения теста на алкоголь было установлено, что в выдыхаемом воздухе водителя содержится 0,44 мг/л алкоголя. Более того, у нарушителя не было водительского удостоверения.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа определяет все обстоятельства случившегося.