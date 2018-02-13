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(ОБНОВЛЕНО) В кишиневской примэрии с самого утра проходят обыски

(ОБНОВЛЕНО) В кишиневской примэрии с самого утра проходят обыски

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и офицеры Национального антикоррупционного центра проводят обыски в примэрии муниципия Кишинев. 

Как пишет портал Deschide.MD, ссылаясь на свои источники, обыски касаются Управления архитектуры и градостроительных отношений.

Информацию на своей странице в соцсети подтвердила и врио генерального примара Сильвия Раду.

– В примэрии Кишинева – гости. Уполномоченные органы проводят обыски по одному делу, -сообщила она.

Тем временем пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински заявила в комментарии для Realitatea.md, что обыски проходят по ряду адресов столицы, включая примэрию, а также территориальный кадастровый офис. Речь о деле, касающемся беззаконий, допущенных группой граждан в области строительства. О подробностях будет сообщено позже.

 

 

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