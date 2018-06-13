В кишиневские парки вернулись кофейные киоски семьи Киртоакэ

Два из них начали работать сегодня в центральном парки столицы.

Оба принадлежат сети Coffee Time, которая, по данным расследования Ziarul de gardă, контролируется членами семьи бывшего генерального примара Кишинёва Дорина Киртоакэ. В прошлом сеть пользовалась необоснованными привилегиями: в частности, в каждом парке города располагалось сразу несколько киосков Coffee Time, кроме того, им отдавались наиболее “лакомые” места на столичных улицах, пишет mybusiness.md.

Напомним, что Дорин Киртоакэ лично поддержал кандидатуру Андрея Нэстасе на выборах генерального примара Кишинева и призывал голосовать за него. Кроме того, руководитель избирательного штаба Нэстасе является родственником семьи Киртоакэ.