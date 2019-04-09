В Кишиневе завершился отопительный сезон

0

Администрация Кишинева подписала распоряжение о завершении отопительного сезона в жилом фонде муниципия Кишинев. Об этом сообщается в пресс-релизе примэрии.

В частности, в связи с тем, что три дня подряд температура воздуха превышает +10˚C, начиная с 9 апреля, подача отопления в жилые дома будет прекращена. В то же время образовательные, социальные и медицинские учреждения будут отключены от тепла в зависимости от запросов управляющих данными ведомствами.

Вместе с тем некоторые категории бытовых потребителей могут запросить в письменной форме продление отопительного сезона. В этих случаях поставщик продолжит поставлять тепло в зависимости от технических возможностей, отмечает источник.