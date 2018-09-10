В Кишиневе запустили долгожданный троллейбус до Ставчен: как часто он будет ездить (ВИДЕО)

Троллейбус №32 соединит Кишинев с пригородом Ставчены. Он будет отправляться ежедневно с 6 часов утра от улицы 31 августа 1989 и работать до 22.30.

Маршрут будут обслуживать 5 единиц транспорта, а это значит, что троллейбус будет ездить с интервалом примерно в 20 минут. Все единицы были собраны в Кишиневе, они оснащены системой кондиционирования воздуха, LED – освещением, низкими полами, что делает доступным проезд в них и людей с ограниченными физическими возможностями, пишет realitatea.md.

Стоит отметить, что сегодня был запущен и троллейбус №33. Он связал две столичные улицы: Петрикань и Барьера Скулень.