В Кишиневе запущена специальная онлайн-платформа для информирования граждан о коронавирусе

Примария Кишинева запустила специальную платформу для информирования граждан о предпринимаемых на уровне муниципалитета мерах для недопущения распространения коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан.

На сайте можно найти актуальную и полезную информацию, включая комментарии и советы врачей.

– Цель платформы – исключить искаженное информирование население о COVID-19. Граждане должны получать сведения из первоисточника. Сайт находится в процессе актуализации, наши техники работают с ним, но для вашего информирования мы решили запустить его в нынешнем варианте, – уточнил Чебан.

Активная кнопка для перехода на новую платформу размещена и на официальном сайте примарии Кишинева.