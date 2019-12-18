В Кишиневе запущена пилотная программа «Зеленый коридор» для борьбы с пробками

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Оптимизация дорожного движения в столице, особенно в часы пик, является приоритетом для примарии. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан

В связи с этим на главных транспортных артериях столицы была запущена программа «Зеленый коридор». Она предполагает включение зеленого цвета светофора в наиболее востребованных водителями направлениях в часы пик, утром и вечером.

– Вчера, с 16:30 до 20:00, эта практика была применена на улицах Василе Александри и Хынчештское шоссе. Сегодня программа в тестовом режиме будет работать на улице А. Пушкина, а затем на улицах Василе Лупу и Константин Стере. Если пилотная программа даст положительные результаты, этот метод будет применяться во всех секторах, где фиксируются пробки, – рассказал Ион Чебан.

Он также отметил, что на данный момент ведется работа над созданием совместной с Министерством внутренних дел рабочей группы, целью работы которой будет поиск решений ряда проблем, в том числе проблемы дорожного движения в столице.