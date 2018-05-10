В Кишиневе задержаны члены группировки, грабившей дома (ВИДЕО)

В преступной ячейке состояли трое жителей коммуны Трушень, в возрасте от 28 до 30 лет.

Согласно информации полиции, они “похозяйничали” во многих домах родного населенного пункта с января по апрель текущего года, пробираясь в них путем взлома окон, пока хозяев нет дома. При обысках у них дома были найдены предметы, происхождение которых они не смогли пояснить.

В отношении задержанных заведено уголовное дело. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде штрафа от 32500 до 67500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы сроком до 4 лет.