В Кишиневе задержан несовершеннолетний грабитель и мошенник (ВИДЕО)

17-летний парень обманом лишил ребенка дорогого смартфона.

Инцидент произошел на столичной улице Гренобля. Как было установлено полицией, несовершеннолетний мошенник подошел к группе детей, собравшихся во дворе, и предложил им купить мороженое. Дети согласились, и он повел их в магазин по соседству, где их засняли камеры видеонаблюдения. Молодой человек купил им лакомство, после чего после выхода из магазина попросил у одного из детей мобильный телефон позвонить. Заполучив смартфон Galaxy J7 стоимостью 6 390 леев, мошенник скрылся. О краже сообщили родители ребенка.

Выяснилось, что несовершеннолетний причастен как минимум еще к одной краже у 11-летнего ребенка, у которого он отнял телефон стоимостью 8 600 леев.

На подозреваемого заведено уголовное дело. Если он будет признан виновным, ему грозит наказание в виде штрафа от 11 до 17 тысяч леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.