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В Кишиневе за сутки 23 человека угодили в больницу, поскользнувшись на льду

В Кишиневе за сутки 23 человека угодили в больницу, поскользнувшись на льду

Последние 24 часа были сложными как для столичных пешеходов, так и для врачей-травматологов.

Так, по данным столичной больницы скорой помощи, 23 человека обратились к врачам с травмами, полученными вследствие падения на обледеневших улицах.

– Все 23 пострадавших были госпитализированы. Большинство из полученных травм – растяжения, ушибы и переломы опорно-двигательного аппарата, – сообщил порталу tv8.md пресс-секретарь учреждения Петру Кравец.

Из 23 человек 6 были госпитализированы в отделение и будут прооперированы. Остальные были направлены к семейным врачам и в травматологические медицинские пункты по месту жительства.

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