В Кишиневе выросло число случаев заболевания скарлатиной

В январе в столице было зарегистрировано 80 подобных случаев, что в два раза больше, чем в прошлом году, когда таковых было 48. Статистику приводит информационное агентство “Молдпрес”.

В комментарии для агентства врач-эпидемиолог МЦОЗ Зинаида Чебан отметила, что скарлатина является инфекционным заболеванием, которое периодически активизируется.

– В прошлом году было зарегистрировано 334 случая, а это в 1,3 раза больше, чем в 2016 году. 70% заболевших – дети до шести лет, – сказала она.

По словам Чебан, чаще всего инфекция распространяется в детских садах, а потому дошкольные учреждения были предупреждены о мерах профилактики заболевания. В то же время массовых заболеваний пока не было, подчеркнула врач.

Медики рекомендуют родителям быть бдительными, и не заниматься самолечением, потому что осложнения от скарлатины очень опасны.