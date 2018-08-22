В Кишиневе воры-рецидивисты вскрывали и грабили припаркованные на Ботанике машины (ВИДЕО)

В Кишиневе воры-рецидивисты вскрывали и грабили припаркованные на Ботанике машины (ВИДЕО)

Мужчины 34 и 40 лет соответственно подозреваются в совершении ограблений. Они уже признали свою вину.

В частности, 19 июля они проникли в машину марки Mercedes, припаркованную на бульваре Дачия, откуда украли 3000 леев и личные документы, а 6 августа – в машину марки Volkswagen на улице Зелинского, украв сумку с деньгами и документами и причинив владельцу ущерб в размере 5000 леев.

В результате проведённых обысков на дому одного из подозреваемых украденное имущество было найдено. Его предстоит вернуть владельцам.

Примечательно, что ранее подозреваемые уже были судимы за аналогичные правонарушения. Теперь им грозит штраф от 13 до 27 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md