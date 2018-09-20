В Кишиневе водитель маршрутки устроил кулачную “разборку” с пассажиром (ВИДЕО)

В Кишиневе водитель маршрутки устроил кулачную “разборку” с пассажиром (ВИДЕО)

Инцидент засняла на видео одна из пассажирок маршрутного такси №184.

По словам очевидцев, конфликт между водителем микроавтобуса и пассажиром произошел из-за того, что последний захотел выйти, но водитель ему этого не позволил, так как машина находилась на третьей полосе.

Все же пассажир, не послушавшись, выскочил из маршрутки, перед этим обругав водителя. Тот, не стерпев хамского поведения, выскочил и накинулся на пассажира, пишет publika.md.

Надавав тумаков обидчику, водитель вернулся за руль, но пассажир продолжил его оскорблять, стоя посреди дороги. Разгневанного маршрутчика пришлось успокаивать остальным пассажирам.

 

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