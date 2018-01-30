В Кишиневе владелец BMW достал пистолет и угрожал расправой другому водителю

Инцидент произошел сегодня, 30 января, на пересечении улиц Измаильской и Колумна.

Сотрудникам Патрульной полиции по рации сообщили, что между двумя автолюбителями произошел дорожный конфликт. В его ходе владелец BMW решил, что слов недостаточно, и вынул заряженный пистолет, принявшись угрожать им оппоненту.

Автомобиль агрессивного водителя был остановлен на указанном выше перекрестке. Им оказался 32-летний житель столицы. При нем действительно был обнаружен пистолет, которым тот владел на законных основаниях.

Водитель второго автомобиля, 32-летний уроженец Новоаненского района, рассказал, что конфликт вспыхнул из-за того, что он не позволил водителю BMW совершить незаконный маневр.

Полиция проводит расследование дорожного инцидента.