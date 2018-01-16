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В Кишиневе “ВАЗ” столкнулся с фурой: водитель легковушки погиб (ФОТО)

В Кишиневе “ВАЗ” столкнулся с фурой: водитель легковушки погиб (ФОТО)

Жуткая авария произошла после обеда сегодня, 16 января, на столичной улице Петриканской.

Как свидетельствуют фотографии, сделанные очевидцами, от столкновения “ВАЗ” оказался полностью искорежен. Его водитель погиб на месте, пишет today.md.

По мнению очевидцев произошедшего, виновен в ДТП погибший водитель “ВАЗ”. В попытке совершить обгон он выехал на встречную полосу, но не убедился в безопасности маневра и врезался в большегрузный автомобиль, ехавший согласно правилам.

Отметим, что лишь неделю назад в столичном микрорайоне Ботаника при столкновении двух легковых автомобилей погиб молодой человек.

Фото: Facebook/Dima Cantemir Ph

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