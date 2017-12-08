В Кишиневе в субботу будут вырублены десятки деревьев

Столичные власти сообщают о запланированных фитосанитарных работах.

Завтра, 9 декабря, на некоторых улицах Кишинева пройдет вырубка деревьев, которые находятся в неудовлетворительном фитосанитарном состоянии: имеют сухие ветки, подвержены гниющим процессам, сообщает realitatea.md.

Таким образом, работы будут проходить по следующим адресам:

— ул. Узинелор, 105;

— ул. 31 августа 1989, в периметре улиц В.Александри — Армянская;

— ул. О.Гога, в периметре улиц Армянская — В.Александри;

— Мунчештское шоссе, участок между улицами Пандурилор – Грэдина Ботаника;

— ул. Т.Чорбэ, в периметре улиц 31 августа 1989 – Штефан чел Маре;

— ул. Митрополит П.Мовилэ, в периметре улиц Букурешть – А.Коробчану.

По словам муниципальных властей, фитосанитарные работы будут осуществляться вплоть до апреля. В завершении срубленные деревья заменят саженцами.