В Кишиневе в ДТП погиб 10-месячный ребенок: за рулем машины был его пьяный отец (ФОТО, ВИДЕО)

В Кишиневе в ДТП погиб 10-месячный ребенок: за рулем машины был его пьяный отец (ФОТО, ВИДЕО)

Страшная авария произошла минувшей ночью, в 1.30, на улице Албишоара.

25-летний мужчина, находясь за рулем Mazda, врезался в рекламное панно. Согласно информации Генинспектората полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо самого водителя, в машине находились его 21-летняя беременная жена и 10-месячный сын. В результате аварии малыш скончался, а его родители получили различные травмы и были доставлены в больницу.

По информации Нацинспектората патрулирования, молодая семья родом из села Кошница Дубоссарского района. И водитель, и его супруга не были пристегнуты ремнями безопасности. Беременная женщина сидела на переднем пассажирском сидении, держа малыша на руках.

Видео: publika.md

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