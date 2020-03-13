В Кишиневе ужесточают меры борьбы с коронавирусом

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На заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям был принят ряд важных решений. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

В частности, власти города решили усилить информационную кампанию по мерам предупреждения коронавируса.

– Мы установим информационные панно повсеместно. Ролики с информацией будут показаны, в том числе, на больших LED-экранах, на маленьких панно, на остановках общественного транспорта, в интернете и на ТВ, – отметил Чебан.

Также власти решили приостановить деятельность социальных столовых и обеспечить доставку еды бенефициарам на дом. Кроме этого, будет ограничен доступ к социальным услугам в учреждениям. Их будут также оказывать на дому. Руководство города также поощряет переход магазинов на онлайн-торговлю с доставкой, а также онлайн-оплату, чтобы люди контактировали как можно меньше. Кроме прочего, будут ужесточены меры контроля в общественном и частном транспорте, на детских и спортивных площадках и в общественных местах в том, что касается дезинфекции.

– Мы находимся в постоянном контакте с ответственными лицами из области медицины, а также с начальниками управлений и муниципальных предприятий для недопущения распространения коронавируса в столице. Мы должны быть особенно внимательными, так как большинство граждан, которые возвращаются в страну, оказываются сначала в Кишиневе, а в столице очень много людей, – отметил градоначальник. Напомним, на заседании также было принято решение о временном закрытии Центрального рынка. Эта участь может постигнуть и другие рынки города.