В Кишиневе усилят патрулирование в частях города с плохим освещением (ВИДЕО)

Полиция продолжает активные действия по борьбе с уличной преступностью посредством усиленного патрулирования в районах жилых домов Кишинёва, а также посредством других специализированных мероприятий.

В связи с этим в полиции отметили, что в течение ноября этого года будут проходить специализированные мероприятия по обучению сотрудников из различных структур Министерства внутренних дел. Пешие и мобильные группы пополнятся сотрудниками национального инспектората патрульной полиции, сотрудниками бригады специального назначения “Fulger”, курсантами Академии полиции “Штефан чел Маре”, а также кадрами из отряда карабинеров.

Таким образом, в каждом полицейском участке секторов будут проводиться учебные мероприятия, а группы, патрулирующие улицы, будут работать круглосуточно. В частности, патрулирование будет усилено в районах со слабым освещением, где вероятность совершения преступления выше.