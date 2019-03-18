В Кишиневе участились возгорания сухой растительности: граждан просят быть бдительными

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На прошлой неделе в муниципии Кишинев участились случаи возгорания сухой растительности – их число составило 65. В данной связи представители Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД призвали граждан быть особенно бдительными и тщательно соблюдать правила противопожарной безопасности.

– В последнее время очень много случаев возгорания сухой растительности. В данной связи призываем всех граждан во время работы с открытым огнем быть очень бдительными во избежание подобных случаев, – рассказал сотрудник ГИЧС на оперативном заседании в примэрии.

Не жечь траву жителей муниципия призвал и вице-примар Кишинева Нистор Грозаву, отметив, что в данных случаях огонь распространяется особенно быстро.

– Пожар на улице Гренобле показал нам, что огонь может затронуть и постройки, хотя всё начиналось с незначительного возгорания. Пожарные реагировали очень оперативно, но мы не можем исключать неблагоприятные последствия. Это может произойти и в городе – в столице в некоторых местах также есть сухая растительность, – сказал он.

Стоит отметить, что всего на прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 101 возгорание.