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В Кишиневе троллейбус насмерть сбил человека

В Кишиневе троллейбус насмерть сбил человека

ДТП произошло минувшим вечером возле кинотеатра Gaudeamus.

Глава управления электротранспорта Георге Моргоч подтвердил, что авария имела место, в ее результате пешеход был травмирован, а у троллейбуса оказалось разбитым лобовое стекло, сообщает ipn.md.

По словам главы управления больницы скорой помощи Игоря Курова, сбитому мужчине было 60 лет, у него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя 4 часа скончался, несмотря на все усилия врачей.

По информации полиции, погибший переходил дорогу в неположенной месте. Возбуждено уголовное дело.

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