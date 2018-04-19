В Кишиневе терраса торгового центра рухнула на парковку

В Кишиневе терраса торгового центра рухнула на парковку

Инцидент произошел несколько минут назад на столичной улице Албишоара по причине сильного ветра. 

По предварительной информации, пострадавших нет, однако машины, на которые упали конструкции террасы, повреждены. Проходившие поблизости люди сильно испугались, сообщают очевидцы.

Напомним, что вчера молдавские синоптики объявили желтый код в связи с сильным ветром и предупредили о том, что могут быть подобные его последствия.

Фото: Facebook.com/Andrei Tuchila

 

 

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