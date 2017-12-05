В Кишиневе студент скончался, упав с 16 этажа дома

Трагедия случилась сегодня, 5 декабря, в доме по адресу улица Измаильская, 92/1.

По словам свидетелей, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли при нем удостоверение студента Госуниверситета, факультета международных отношений, пишет today.md.

Пресс-секретарь столичной полиции Адриан Жовмир подтвердил факт произошедшего, отметив, что погибшему 21 год, и он родом из Бричанского района.

— Тело несчастного заметили прохожие, они и вызвали полицию. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что речь идет о самоубийстве. Он выбросился с балкона на 16 этаже дома, — уточнил он.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.