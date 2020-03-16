В Кишиневе создана кризисная ячейка для бенефициаров соцпомощи (ВИДЕО)

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Главное управление социальной помощи и здравоохранения Муниципального совета Кишинева создало кризисную ячейку для мониторинга ситуации с коронавирусом и обеспечения граждан социальной помощью на дому. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Он рассказал, что кризисная ячейка состоит из представителей структурных подразделений Главного управления социальной помощи и здравоохранения, а также территориальных управлений соцпомощи, которые координируют деятельность профильных столичных служб. Координаторами Кризисной ячейки назначаются руководители территориальных управлений социальной помощи, директор центра размещения, руководитель Echipa Mobilă и начальник отдела по защите престарелых и лиц с ограниченными возможностями Главного управления социальной помощи и здравоохранения.

– Ячейка начинает свою работу сегодня. Эта работа будет состоять в массовом информировании получателей соцпомощи о мерах предосторожности в целях профилактики заражения COVID-19 и ежедневного мониторинга положения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, одиноких людей и других уязвимых категорий населения, – сказал столичный градоначальник.

В то ж время, отметил Чебан, сотрудники всех медицинских учреждений в Кишиневе были оснащены перчатками, масками, дезинфицирующими средствами, термометрами. За лицами, помещенными на карантин по месту жительства, следят по телефону, а пациенты с ОРВИ будут приниматься семейными врачами, которые в настоящее время находятся в учреждении, чтобы исключить повторные визиты.

– Больничные медицинские учреждения несут ответственность за организацию пунктов проверки у каждого входа в учреждение, обеспечение социальной дистанции между посетителями и медицинским персоналом, а также за информирование персонала и пациентов о мерах защиты, – сказал генпримар.

Для получения дополнительной информации касательно COVID-19 граждане могут звонить по зеленой линии Национального агентства общественного здоровья по телефону 0-800-123-00, либо Главного управления социальной помощи и здравоохранения по телефону 022-27-27-14, либо 112.