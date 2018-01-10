В Кишиневе состоится ярмарка вакансий

Организатором выступило Национальное агентство занятости населения.

К участию в ярмарке приглашаются все желающие найти работу либо сменить существующую, молодые специалисты и с опытом, пишет stirilocale.md.

Мероприятие будет проходить с 31 января по 4 февраля, в центральном павильоне выставочного центра Moldexpo, с 10.00 до 18.00.

В этот же период пройдет XV-я онлайн-ярмарка вакансий под названием «Работа в обрабатывающей промышленности». Она будет доступна на платформе www.e-angajare.md, где участники смогут напрямую отправить свое CV для получения желаемого места работы.