В Кишиневе снесли спортивный комплекс «Юность»: на его месте «вырастет» многоэтажка (ФОТО)

В 2010 году комплекс был продан за 18,5 миллиона леев.

1 декабря спортивный комплекс «Юность» безвозвратно снесли. На его месте планируется возведение жилого дома, сообщает locals.md.

Стоит отметить, что в 2018 году объект продали за 18,5 миллиона леев. Новый владелец пообещал реконструировать его, однако спустя два года закрыл.

«Здесь будут созданы хорошие условия и для спортсменов, и для желающих укрепить свое здоровье. Кроме того, дети из малообеспеченных семей смогут тренироваться здесь бесплатно», — заявил в 2013 году для «АиФ в Молдове» представитель строительной компании «Молинт Груп».

Теперь же на месте спорткомплекса, где некогда молодежь и дети занимались таким видами спорта, как борьба, волейбол, баскетбол, гимнастика, плавание, «вырастет» многоэтажка.