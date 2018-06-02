В Кишиневе сегодня день тишины

Предвыборную агитацию, согласно закону, сегодня запрещено проводить как кандидатам, участвующим в выборах и делегировавшим их партиям, так и СМИ. Об этом гласит статья 47, пункт 8 Кодекса о выборах.

Сегодня, а также завтра, в день самого голосования, запрещается проводить или освещать мероприятия и публиковать материалы агитационной направленности. Кроме этого, участники выборов не имеют права появляться в эфирах телеканалов и/или радиостанций. Кандидатам также запрещено осуществлять денежные операции с пометкой “Оплачено из избирательного фонда”.

Стоит отметить,что нарушение закона средствами массовой информации, кандидатами и гражданами является административным правонарушением и наказывается штрафом от 10 до 20 у. е. для физических лиц и от 40 до 50 у. е. для кандидатов на выборах.

Напомним, что завтра, 3 июня, в Кишиневе пройдет второй тур выборов на пост генерального примара Кишинева. За победу поборются кандидат Партии социалистов Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе.