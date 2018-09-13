В Кишиневе сбили женщину, переходившую дорогу в неположенном месте (ФОТО)

В Кишиневе сбили женщину, переходившую дорогу в неположенном месте (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 13 сентября, во второй половине дня на улице Алеку Руссо.

Как рассказал очевидец произошедшего, проезжавший неподалеку, женщина была сбита в 150 метрах от пешеходного перехода и в непосредственной близости от больницы “Святой троицы”. Мужчина рассказал, что у пострадавшей пробита голова и сломан позвоночник: она госпитализирована.

Рассказывая о том, как произошло ДТП, очевидец отметил, что женщина решилась на рискованный поступок, несмотря на находящийся поблизости пешеходный переход. Две машины на первой и второй полосе пропустили пешехода, но ехавший на невысокой скорости по третьей полосе Range Rover не заметил женщину и сбил ее.

Расстроенный произошедшим мужчина призвал пешеходов соблюдать правила и не подвергать опасности свою жизнь и жизни близких, а водителей – стараться отговаривать пешеходов от необдуманных поступков.

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