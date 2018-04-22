В Кишиневе разыскивают пропавшую гражданку России

Женщина вышла из дома по улице Джинта Латинэ вчера вечером, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Как сообщают в соцсетях, ей около 45 лет. Она вышла покурить на лестничную площадку и ушла в неизвестном направлении. Была одета в серое пальто, обута в красные домашние тапочки на босу ногу. Блондинка, подстрижена под каре.