В Кишиневе разыскивают пропавшую гражданку России

Женщина вышла из дома по улице Джинта Латинэ вчера вечером, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Как сообщают в соцсетях, ей около 45 лет. Она вышла покурить на лестничную площадку и ушла в неизвестном направлении. Была одета в серое пальто, обута в красные домашние тапочки на босу ногу. Блондинка, подстрижена под каре.
Отмечается, что пропавшая приехала из России и не знает Кишинева. Из-за тяжелой дороги и усталости находится в депрессивном состоянии. Всех, кто располагает какой-либо информацией о ней, просят сообщить об этом по телефону: 068830291.
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