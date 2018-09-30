В Кишиневе проверят техническое состояние маршруток

В период с 1 по 13 октября в муниципии Кишинев пройдет второй этап тестирования технического состояния автотранспортных средств, авторизованных для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.

В этот период времени на станциях тестирования в Кишиневе, авторизованных Министерством экономики и инфраструктуры, проверят техническое состояние маршруток, их внешний и внутренний облик, а также оснащение, согласно правилам тестирования автотранспортных средств.

Микроавтобусы, которые не пройдут тестирование в указанный срок, не будут допущены к перевозке пассажиров. Также будет отозвано право предоставлять транспортные услуги у экономических агентов, которые не представили свои автотранспортные средства или по тем или иным причинам не прошли техническую проверку.