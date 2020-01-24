В Кишиневе проведут инвентаризацию пристроек и гаражей во дворах домов

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Об этом объявил генеральный примар столицы Ион Чебан

Он уточнил, что попросил преторов столичных секторов в течение месяца провести инвентаризацию всех возведенных пристроек, незаконно присвоенной земли возле жилых домов, расположенных во дворах домов гаражей и самовольно возведенных жильцами сараев.

– Приоритетами для работы остаются уборка в секторах, наведение порядка вокруг рынков, демонтаж несанкционированных уличных рекламных панно, эвакуация из дворов жилых домов заброшенных киосков и магазинов. Далее будет предложен единый концепт внешнего вида и расположения киосков в столице, а торговые места будут выставлены на аукцион, – рассказал Чебан.

На данный момент с улиц столицы эвакуировано 256 киосков и 452 уличных рекламных панно. Работа в этом направлении продолжается.