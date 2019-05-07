В Кишиневе простились с освободителем Молдовы от фашизма, чьи останки нашли во время поисковых работ (ФОТО)

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7 мая, в канун Дня Великой Победы, в Центре военной истории и культуры Национальной армии Республики Молдова прошла церемония прощания с героем Великой Отечественной войны, освободителем Молдовы от фашизма, рядовым Михаилом Скоблиным. Церемония состоялась при поддержке президента, в присутствии советников главы государства и депутатов от Партии социалистов, с соблюдением воинских почестей и православных канонов.

В мероприятии принял участие глава государства. Игорь Додон выразил благодарность общественным организациям «Русский историко-патриотический клуб» и «Август» за проведение поисковых работ по выявлению неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

– Именно в результате этих поисков у села Раскаец района Штефан-Водэ были обнаружены останки трех воинов-красноармейцев, один из которых был идентифицирован как рядовой Михаил Скоблин, уроженец Томской области, считавшийся пропавшим без вести с августа 1944 года. Родственники погибшего солдата изъявили желание похоронить его на Родине, поэтому сразу после сегодняшней церемонии останки Михаила Скоблина будут отправлены в Российскую Федерацию, – отметил президент на своей странице в соцсети.