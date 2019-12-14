В Кишиневе прошел ежегодный форум женщин Молдовы

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Премьер-министр Ион Кику участвовал сегодня в V ежегодном форуме женщин Молдовы, организованном Национальной платформой женщин в партнерстве с ODIMM. В мероприятии приняли участие более 350 женщин-предпринимателей из нашей страны, а также национальные и международные партнеры по развитию, деловые ассоциации и представители гражданского общества.

Премьер-министр отметил, что для него большая честь участвовать в этом мероприятии.

– Сегодня ровно месяц, как наше правительство вступило в должность, и лучшего подарка, чем это приглашение, мы не могли получить. Я вижу редкое сочетание прагматического подхода, холодного расчета, необходимого для бизнеса, и души, которую только женщина может вложить в деятельность. Я сторонник теории и практики, что лучшие процессы управляются и продумываются женщинами, и это справедливо как в бизнесе, так и в государственном секторе,- сказал Кику.

Говоря о девизе мероприятия «Женщины для женщин», Ион Кику сказал, что все должны приложить усилия для поддержки женщин в предпринимательстве, а утвержденный правительством План действий включает в себя ряд мер по устранению трудностей в этом процессе. Деловые женщины получают поддержку через Организацию по развитию малых и средних предприятий (ODIMM), а также на платформе Экономического совета при премьер-министре.

– Мы не только выслушаем ваш голос, но и воплотим в жизнь то, что вы предлагаете, – подчеркнул премьер, заверив, что правительство создаст предсказуемые условия для развития бизнеса.

Премьер-министр заявил, что поддерживает и будет поддерживать продвижение женщин на руководящие посты.

– Правительство не ограничивается министрами. Например, должность генерального секретаря исполнительной власти занимает женщина. Кроме того, у меня есть много коллег-женщин в команде советников, а на посту государственных секретарей больше женщин, – отметил он.