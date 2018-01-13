В Кишиневе пропала пенсионерка (ФОТО)

Женщина ушла из дома 9 января и до сих пор не выходила на связь с родственниками.

Пенсионерка 66 лет проживает в столице по бульвару Негруцци. Она худого телосложения, невысокая, имеет короткую стрижку. Была одета в темно-зеленое кожаное пальто, вельветовые штаны, коричневую шапку.

По словам родственников, женщина может себя немного странно вести, но хорошо знает, как ее зовут, где проживает она и ее родственники.

Все, кто располагают какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, могут сообщить ее невестке Наталье в социальной сети.

Ранее страдающая провалами в памяти пожилая женщина пропала в Штефан-Водэ.