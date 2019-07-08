В Кишиневе пройдут публичные слушания по вопросу остановок общественного транспорта

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Публичные слушания по вопросу администрирования остановок общественного транспорта пройдут в Кишиневе в четверг, 11 июля. Об этом сообщается на сайте примэрии.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 по адресу Букурешть, 90, 3 этаж, кабинет 20. Эксперты и гражданские активисты, вместе с представителями местной публичной и центральной властей, обсудят администрирование остановок общественного транспорта в Кишиневе.

Участники слушаний смогут высказать свое мнение по этому поводу.