В Кишиневе пройдет традиционное авиа-шоу

Мероприятие состоится на территории Международного аэропорта Кишинева 22 сентября.

Как сообщают организаторы, посетители смогут насладиться потрясающими воздушными трюками в исполнении Baltic Bees и Аэроклуба Румынии.

– Впервые в Молдове гости праздника смогут попробовать свои силы в аэродинамической трубе, а мировые чемпионы по скайдайвингу представят незабываемый спектакль. Кроме этого, широкой публике будет представлена большая выставка судов гражданской авиации и авиационной техники. Для детей будут организованы специальные зоны с игровыми площадками и другими развлечениями, – отмечается в анонсе.

Кульминацией праздника станет концерт с участием 3 SUD EST, ZDOB şi ZDUB, Анастасии Лазарюк и других звезд. Мероприятие начнется в 10.00 и продлится до 18.00. Вход свободный, через здание старого аэропорта.