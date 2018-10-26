В Кишиневе пройдет тестирование по русскому языку

В Кишиневе пройдет тестирование по русскому языку

Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета в партнерстве с представительством Россотрудничества в Республике Молдова проведет в Кишиневе тестирование по русскому языку как иностранному с последующей выдачей сертификата государственного образца.

Сертификат является единственным официальным документом, удостоверяющим уровень владения русским языком как иностранным в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR), и входит в пакет обязательных документов для вступления в гражданство РФ.

В то же время Центр языкового тестирования СПбГУ уполномочен проводить и комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Этот документ также необходим при оформлении разрешения на работу (или патента) и временное проживание, а также вида на жительство.

Тестирование состоится 17 ноября по адресу: улМихай Эминеску, 2 (угол ул. А. Матеевича). В 9.00 начнется регистрация, а в 10.00 – непосредственно сам экзамен.

Подробнее ознакомиться с условиями сдачи экзамена можно здесь.

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