В Кишиневе пройдет Кубок президента по водному поло

В Кишиневе пройдет Кубок президента по водному поло

С 5 по 7 октября в Кишиневе пройдет крупное спортивное событие.

Участниками Кубка президента по водному поло станут сборные Молдовы, Казахстана, Румынии, Украины и Белоруссии. Зрителей ждет острая борьба и яркие эмоции, соревнование высокого уровня, в котором только сильнейшая сборная победит и получит заслуженную награду.

Поддержать юношескую сборную Молдовы на Кубке президента может любой желающий.  Мероприятие пройдет с 5 по 7 октября по адресу: Мирон Костин 24/1, Специализированная школа водного поло имени Георгия Осипова.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

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