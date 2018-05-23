В Кишиневе пройдет крупнейший за последнее время молдо-российский бизнес-форум

В Кишиневе пройдет крупнейший за последнее время молдо-российский бизнес-форум

Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон, который этим утром провел встречу с Андреем Назаровым, сопредседателем «Деловой России», одного из крупнейших объединений бизнесменов Российской Федерации, прибывшим в Кишинев с рабочим визитом по приглашению главы государства. 

– Обсудили важнейшие вопросы экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и подготовку крупнейшего за последнее время молдо-российского бизнес-форума, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе. В нем примут участие несколько сотен бизнесменов из обеих стран, в том числе не менее 60 представителей крупного бизнеса Российской Федерации, планируется подписание инвестиционных контрактов с российскими партнерами, – написал президент на своей странице в соцсети. 

Глава государства также отметил, что завтра «на полях» открывающегося Петербургского международного экономического форума пройдет презентация инвестиционного климата Республики Молдова для топовых представителей российского бизнеса. Игорь Додон примет участие в мероприятии.

– Я также планирую провести переговоры с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и с десятками других представителей крупного бизнеса РФ, – добавил он. 

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