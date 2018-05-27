В Кишиневе пройдет Крестный ход: некоторые улицы будут перекрыты

Служба InfoTrafic Нацинспектората патрулирования предупреждает, что сегодня с 11:00 в столице будет проходить Крестный ход, в связи с которым будет временно прекращено движение на некоторых участках дорог.
Так, религиозный марш будет проходить по следующему маршруту:
– ул. Чевкарь – Соколень – Студенцилор – Димо – Владимиреску – Ренаштерий – Путней – Бадиу – Дойна – Соколень – Чевкарь.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, подчиняться требованиям патрульных, а также быть внимательными на дороге.
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