В Кишиневе пройдет ярмарка винограда

В Кишиневе пройдет ярмарка винограда

Более 20 отечественных производителей винограда примут участие в воскресенье, 24 марта, в специализированной ярмарке. Мероприятие пройдет в сквере Кафедрального собора в центре столицы. 

Как сообщает moldpres.md, виноград будет продаваться только ящиками. Организаторы призвали жителей столицы принять участие в мероприятии, чтобы поддержать отечественных производителей, которые до сих пор хранят большое количество винограда в холодильниках.

По статистике, в прошлом году молдавские производители собрали 680 тысяч тонн винограда с общей площади виноградников в 128 тысяч гектаров.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md