В Кишиневе пройдет ярмарка винограда

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Более 20 отечественных производителей винограда примут участие в воскресенье, 24 марта, в специализированной ярмарке. Мероприятие пройдет в сквере Кафедрального собора в центре столицы.

Как сообщает moldpres.md, виноград будет продаваться только ящиками. Организаторы призвали жителей столицы принять участие в мероприятии, чтобы поддержать отечественных производителей, которые до сих пор хранят большое количество винограда в холодильниках.

По статистике, в прошлом году молдавские производители собрали 680 тысяч тонн винограда с общей площади виноградников в 128 тысяч гектаров.