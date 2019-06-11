В Кишиневе проходит заседание Высшего совета безопасности

В Кишиневе проходит заседание Высшего совета безопасности

Заседание Высшего совета безопасности проходит в эти минуты в Кишиневе. Глава государства созвал его с целью обеспечения национальной безопасности Республики Молдова и для обсуждения в срочном порядке наиболее острых проблем, с которыми сталкивается наша страна. 

Напомним, вчера Игорь Додон обновил состав совета. В него вошли несколько новых членов, а именно: председатель парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский.

По завершении заседания будут декларации для прессы, которые наш портал покажет онлайн.

 

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