В Кишиневе проходит заседание Республиканского совета ПСРМ: на мероприятии присутствует президент (ВИДЕО)

Партия социалистов проводит сегодня, 11 декабря, заседание Республиканского совета формирования. На мероприятии присутствует и президент страны Игорь Додон.

На заседании обсудят несколько вопросов: ситуацию в стране и действия формирования, позицию формирования в поддержку президента, позицию формирования в отношении референдума, который запланирован в день парламентских выборов, формирование республиканского штаба партии и критерии формирования списка партии для участия в парламентских выборах.

По итогам заседания будут сделаны заявления для прессы.