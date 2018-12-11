В Кишиневе проходит заседание Республиканского совета ПСРМ: на мероприятии присутствует президент (ВИДЕО)

В Кишиневе проходит заседание Республиканского совета ПСРМ: на мероприятии присутствует президент (ВИДЕО)

Партия социалистов проводит сегодня, 11 декабря, заседание Республиканского совета формирования. На мероприятии присутствует и президент страны Игорь Додон. 

На заседании обсудят несколько вопросов: ситуацию в стране и действия формирования, позицию формирования в поддержку президента, позицию формирования в отношении референдума, который запланирован в день парламентских выборов, формирование республиканского штаба партии и критерии формирования списка партии для участия в парламентских выборах.

По итогам заседания будут сделаны заявления для прессы.

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