В Кишиневе проходит Марш в поддержку традиционных семей

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Сегодня, 18 мая, с благословения Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира в столице проходит марш в поддержку традиционных семей.

Шествие начнется в 9.30 от монастыря Чуфля в Кишиневе. Участники марша пройдут по бульвару Штефана чел Маре к памятнику великому господарю. Принять участие в мероприятии может любой желающий.

Стоит отметить, что марши в поддержку традиционных семей проводятся в Кишиневе ежегодно. Кроме того, 19 мая, на площади Великого национального собрания в Кишиневе, под патронатом президента состоится грандиозный Фестиваль семьи.