В Кишиневе принят Отчет о безработице в Черноморском регионе

В Кишиневе принят Отчет о безработице в Черноморском регионе

Участники 53-го заседания Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которое проходит в Кишиневе, приняли сегодня  Отчет «Безработица в государствах-членах ОЧЭС. Роль государства в продвижении создания рабочих мест», а также проект рекомендаций по нему. 

В отчете представлены положение дел с безработицей в государствах-членах и предложения по улучшению ситуации в этой области. По поводу Республики Молдова в документе говорится, что одним из приоритетов Соглашения об ассоциации с ЕС является вклад в выполнение эффективных мер в области трудовой занятости с точки зрения повышения степени подготовки рабочей силы и уровня адаптации к потребностям рынка труда.

В отчете также отмечается, что в феврале 2019 года вступил в силу Закон о трудовой занятости и предупреждении безработицы, который устанавливает конкретные меры по улучшению ситуации в этой сфере. Упоминается и национальная стратегия в области трудовой занятости на 2017-2021 годы. Ее целью является повышение уровня формальной занятости, основанной на экономической полноте, компетентности и надлежащей квалификации в условиях устойчивого развития и инклюзивности. Меры также касаются мотивации молодых специалистов с педагогическим образованием, расширения сети промышленных парков, стимулирования трудоустройства в агропромышленной сфере и в области сельского туризма.

Участники заседания приняли проект рекомендаций к отчету, который, помимо прочего, рекомендует парламентам и правительствам государств-членов принять меры для удовлетворения потребностей уязвимых групп общества, таких как женщины, молодежь, люди с ограниченными возможностями, работники пожилого возраста, и бороться с дискриминацией по возрасту.

– Политика в области трудовой занятости должна дополняться реформами в других секторах, которые будут связаны с укреплением макроэкономической безопасности, развитием частного сектора, системы образования, социальной защиты и т. д. В связи с этим сотрудничество на региональном уровне приобретает особое значение с целью обеспечения обмена информацией и опытом в целях сокращения числа иностранных граждан, работающих незаконно, и предотвращения напряженности на рынке труда, – отмечается в документе.

Проект рекомендаций будет представлен на пленарном заседании Генассамблеи ПАЧЭС. Осенняя сессия 54-й Генассамблеи ПАЧЭС пройдет 19-21 ноября 2019 года в Болгарии. В состав делегации Республики Молдова в ПАЧЭС входят Петру Бурдужа – председатель делегации (фракция ПСРМ), члены делегации Александру Слусарь (фракция «Платформа DA», блок «ACUM»), Серджиу Литвиненко (фракция «PAS», блок «ACUM»), Виолетта Иванова (фракция ДПМ), пишет moldpres.md.

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