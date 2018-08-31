В Кишиневе при столкновении двух автомобилей пострадал столб (ФОТО)

Авария произошла накануне вечером на улице Вадул луй Водэ.

Так произошло столкновение двух легковых автомобилей. Согласно информации полиции, обе машины двигались в одном направлении, а ДТП произошло из-за того, что один из водителей внезапно решил перестроиться на другую полосу, пишет publika.md.

В результате столкновения сами водители, мужчины в возрасте 30 лет и 31 года, отделались лишь испугом. Меньше повезло столбу, находившемуся рядом, один из автомобилей повалил его.

Водителю, который будет признан виновным в ДТП, грозит штраф в 1500 леев и шесть штрафных пунктов.