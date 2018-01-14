В Кишиневе при пожаре погиб человек

Возгорание произошло утром сегодня, 14 января, на улице Пиетрарилор.

Там пламя охватило два заброшенных здания. Вызов в пожарную службу поступил в 04.21.

При тушении огня пожарные обнаружили в одном из зданий обуглившийся труп мужчины. Его личность на данный момент не установлена.

Причины возникновения пожара предстоит установить специалистам.

Согласно данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа спасатели и пожарные приняли участие в ликвидации 19 опасных ситуаций, а в работах по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы 95 сотрудников с 24 единицами спецтехники.