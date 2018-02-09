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В Кишиневе преступник пробрался в столичный лицей и обокрал кабинет замдиректора (ВИДЕО)

В Кишиневе преступник пробрался в столичный лицей и обокрал кабинет замдиректора (ВИДЕО)

Теперь злоумышленника разыскивает полиция. 

Мужчина, который предстает на видеокадрах ниже, подозревается в краже телефона из столичного лицея. По предварительной информации, злоумышленник свободно проник в здание лицея и зашел в кабинет заместителя директора, откуда украл телефон марки “Iphone” стоимостью 7000 леев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый разыскивается. Ему грозит штраф в размере до 32 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение до 2 лет.

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 902 или 069380087.

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